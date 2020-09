Samsung ohlásil další akci Unpacked. Co 23. září představí?

Fotografie: winfuture.de

Samsung na oficiálních stránkách láká na další událost Unpacked, přičemž ta poslední proběhla vcelku nedávno. Jistě si pamatujete na 5. srpen, kdy jsme se dočkali představení řady Galaxy Note20 i skládacího Galaxy Z Fold2, který pro vás právě intenzivně testujeme. Další akce Unpacked proběhne již 23. září a otázkou je, čím nás Samsung překvapí.

Z propagačního obrázku je vcelku zřejmé, o jakou novinku by se mohlo jednat. Pokud nás sledujete pravidelně, jistě víte, že již nějaký ten týden se spekuluje o Samsungu Galaxy S20 FE, kde písmena F a E značí slova Fan Edition. Podtitulek nadcházející akce zní „Unpacked pro každého fanoušku“, v originále „Unpacked for Every Fun“. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že skutečně uvidíme Samsung Galaxy S20 FE, který má být jakýmsi dostupnějším zástupcem letošní řady Galaxy S20. Zatímco displej bude nadále 120Hz a má dojít i na výkonný procesor, ušetřit má Samsung například na materiálech a záda novinky budou zřejmě plastová.

Vše se každopádně dozvíme již 23. září, na kdy Samsung plánuje tiskovou konferenci. Ačkoliv bude připraven přímý přenos na stránkách výrobce, pro českého fanouška akce proběhne ve velmi nešťastný čas, a to od 2:00 hodin ráno.