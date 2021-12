Samsung Galaxy Watch4 teď pořídíte nejvýhodněji, ušetříte až 5 000 Kč

Fotografie: Mobil Pohotovost

Poohlížíte se po nejnovějších hodinkách od Samsungu, ale čekáte na co možná nejvýhodnější koupi? Teď máte ideální příležitost. Mobil Pohotovost v rámci svého včerejšího live streamu na Facebooku spustila speciální časově omezenou akci, díky které koupíte Galaxy Watch4 se zvýhodněním až 5 000 Kč. Na prvních 50 kupujících navíc čeká dárek v podobě duální bezdrátové nabíječky Samsung. A kromě toho se automaticky zapojíte do soutěže o sluchátka Galaxy Buds2.

Galaxy Watch4 se zvýhodněním až 5 000 Kč

Zvýhodnění až 5 000 Kč získáte, pokud si na mp.cz/livestream vyberete Galaxy Watch4, vložíte je do košíku a v něm zadáte kód SamsungWatch. Získáte tak hned několik bonusů najednou: slevu 1 000 Kč, bonus 1 500 Kč v rámci akce Starý za Nový, bonus 25 % k výkupní ceně a duální bezdrátovou nabíječku zdarma. Pro získání druhého a třetího bonusu musíte u Mobil Pohotovosti prodat své stávající zařízení (hodinky, telefon, tablet atd.). Ideální tedy je objednat si hodinky s vyzvednutím na některé z prodejen Mobil Pohotovosti, kde s vámi prodejci kompletně vyřeší i výkup a proplacení obou bonusů.

Soutěže o Galaxy Buds2

Mobil Pohotovost v rámci live streamu vyhlásila hned dvě soutěže o sluchátka Galaxy Buds2, do kterých máte možnost se zapojit až do čtvrtka 16. 12. Do 1. soutěže se tak, že do komentářů pod záznam Facebookové livestreamu napíšete, jaká generace hodinek od Samsungu se vám líbí nejvíc. Do 2. soutěže se zapojí automaticky každý, kdo na mp.cz/livestream zakoupí hodinky Galaxy Watch4 a zároveň v košíku zadá kód SamsungWatch.

Sleva několik tisíc na Samsung telefony

Společně s Galaxy Watch4 můžete ode dneška se slevou několik tisíc pořídit také smartphony. Samsung totiž nově nabízí až o čtyři tisíce levněji několik další modelů. Například Galaxy S20 FE 5G koupíte jen za 14 990 Kč (původně 17 990 Kč) – pro získání slevy stačí v košíku zadat kód SLEVA3000. Pořádně zlevněný je nově také Galaxy S21 5G (256GB) na 18 490 Kč (původně 21 990 Kč), který teď vychází dokonce levněji než 128GB varianta. Cenu snížíte po zadání kódu SLEVA3500.