Samsung Galaxy A21s bude lákat na silnou baterii a 4 fotoaparáty

Fotografie: winfuture.de

Německý server winfuture.de zveřejnil podobu a také vcelku podrobné informace o Samsungu Galaxy A21s. Výbavou bude mířit do nižší třídy, což naznačuje 6,5palcový IPS displej s HD+ rozlišením. V displeji tentokrát nebude výřez, ale malý průstřel v levém horním rohu, ve kterém se nachází čelní 13megapixelový fotoaparát. Pod kapotu Samsung nasadí Exynos 850 a 3GB operační paměť. Na výběr bude 32/64GB interní úložiště. Není překvapením, že výrobce nasadí nejnovější Android 10 a nadstavbu One UI, kterou zabezpečíte čtečkou otisků prstů, jejíž místo je na zadní straně.

I přes očekávanou nižší cenu se na zadní straně telefonů nachází sestava 4 fotoaparátů. Hlavní snímač má 48 megapixelů a světelnost f/2.0. Potěší 8megapixelový ultrširokoúhlý fotoaparát. Třetí do party je makro snímač se 2 megapixely. O posledním fotoaparátu prozatím nic nevíme, avšak je nanejvýš pravděpodobné, že bude mít na starost práci s hloubkou ostrosti.

Chystaný Samsung Galaxy A21s má mít tloušťku 8,9 milimetrů a hmotnost 191 gramů. Proč to nyní zmiňujeme? V souvislost s velkou 5 000mAh baterií jde o velmi příjemné hodnoty. Na těle dále má mít 3,5mm jack a USB-C. Bezdrátové spojení zajistí Bluetooth 5.0 a NFC. Představení by mělo proběhnout koncem května a cena by neměla překročit 5,5 tisíce korun.