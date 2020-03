Samsung chystá v roce 2020 navýšit produkci ohebných displejů na čtyřnásobek

Podle nejnovějších zpráv hodlá Samsung v letošním roce podstatně navýšit produkci ohebných displejů. Informace prvotně zprostředkované ET News Korea nasvědčují tomu, že by měl jihokorejský výrobce v letošním roce vyprodukovat jeden milion kusů ohebných obrazovek za měsíc, tedy čtyřikrát více, než je tomu v současnosti (přibližně 260 tisíc displejů za měsíc). Do konce května by měl přitom vyrábět již 600 tisíc ohebných panelů.

Samsung expands foldable display production 삼성디스플레이, 폴더블 생산 연말까지 月100만대로 확대…소재·부품 협력사 확대 주목 https://t.co/afAOyXzvJ5 — Haskell J.™ ©2013 (@145621796) March 3, 2020

Technologie ohebných displejů, konkrétně „Ultra Thin Glass“, která byla použita v novém véčku Samsung Galaxy Z Flip, se údajně těší rostoucí poptávce ze strany čínských výrobců elektroniky. Právě kvůli zvýšené poptávce plánuje Samsung rovněž rozšířit výrobní kapacity ve Vietnamu, kde produkuje naprostou většinu svých zařízení a důležitých součástek.

V druhé polovině letošního roku by měla být rovněž představena druhá generace zařízení Galaxy Fold, které jsme v prosinci podrobně otestovali. Recenzi na Galaxy Z Flip pro vás v současnosti připravujeme. V mezičase se můžete podívat, jak toto ohebné véčko fotí.