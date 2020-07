Ruský koncept iPhonu 12 je díky taseru i malou zbraní

Fotografie: RonoKiri

Všichni nedočkavě čekáme na vydání iPhonu 12 a dumáme nad tím, co nového Apple přinese, zatímco ruský designér RonoKiri navrhl přes 20 alternativních modelů, které jsou výjimečné nejen svými barvami, ale také zajímavými funkcemi.

Barevná provedení jsou opravdu jedinečná a každý by si mezi nimi pravděpodobně vybral ideální chytrý telefon. Mezi nejzajímavější nové funkce můžeme zařadit taser/paralyzér, který se nachází v horní části iPhonu a díky kterému je telefon schopen metamorfózy do drobné, ale účinné zbraně. Pro zvýšení bezpečnosti je koncept iPhonu 12 možné kompletně vypnout až po odemčení. Tato funkce by měla zabránit zlodějům vypnout kradené zařízení, aby nemohlo být nalezeno pomocí GPS. Odemčení pomocí Face ID je rychlejší a prohlížeč Safari je bez reklam.