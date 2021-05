Rozborka přívěsku AirTag odhalila propracovaný design i neobvyklý reproduktor

Fotografie: Apple

Nedávno představený chytrý přívěsek Apple AirTag poslouží nejen jako lokalizátor ztracených předmětů, ale v kombinaci s jedním z nepřeberného množství „popruhů“ také jako stylová klíčenka. Na první pohled obyčejné „kolečko“ má přitom až nečekaně promyšlený design interních komponent. Odborníci z iFixit se proto rozhodli porovnat konstrukci několika chytrých přívěsků, mezi nimiž najdeme Samsung Galaxy SmartTag (verze bez přídomku Plus s absencí UWB) a Tile Mate. AirTag je z trojice suverénně nejmenší a většina interního prostoru slouží pro baterii. Zároveň schází otvor pro provlečení poutka, které suplují již zmíněné dokoupitelné popruhy.

Při srovnání AirTagu s konkurencí lze pozorovat, že zatímco AirTag uvnitř v podstatě nemá žádné prázdné místo, prostor uvnitř zbylých přívěsků je značně nevyužitý, a to i navzdory tomu, že se do AirTagu musel vměstnat senzor ultra-wideband. V čem jsou naopak přívěsky shodné, to je způsob obstarávání energie, kterou čerpají z knoflíkových baterií. V případě Galaxy SmartTagu a AirTagu se jedná o model CR2032 s kapacitou 0,66 Wh, u modelu Tile Mate pak o 0,39Wh typ CR1632. K výměně baterie je v případě AirTagu potřeba prsty nejprve uvolnit otočný mechanismus, k otevření tedy není vyžadován žádný speciální nástroj (pouze suché ruce). Podobný způsob otevírání je i u dalších přívěsků, v případě Galaxy SmartTagu však doporučujeme použít tupý nástroj, jinak může hrozit zlomení nehtu.

AirTag je na tom (na rozdíl od většiny ostatních produktů Apple) velmi dobře i z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, neboť má díky uživatelsky výměnné baterii velmi dlouhou životnost. Přívěsek obsahuje také zabudovaný reproduktor, který upozorní na přítomnost AirTagu a k němu připnuté tašky apod. Zpracování reproduktoru je přitom vcelku netradiční, neboť využívá v podstatě celý AirTag jako měnič. Více informací se dočtete na ifixit.com.