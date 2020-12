Restart Honoru? V roce 2021 hodlá vyrobit 100 miliónů telefonů

Nelichotivá situace, která svírá Huawei již více než rok a půl v letošním roce vyústila v prodej značky Honor. Novým vlastníkem je Shenzhen Zhixin New Information Technology, která byla byla založena skupinou investičních partnerů a podniků. Ten se již nebude muset dále potýkat s restrikcemi ze strany USA, což by ve výsledku mělo znamenat, že budoucí telefony Honor by opětovně mohly nabízet Google služby a například i komponenty pocházející z USA. Zde je však ještě otázkou, jak se k celé věci postaví administrativa USA.

Noví vlastníci Honoru mají dle serveru asia.nikkei.com ambiciózní plány. Hodlají totiž až o 40 % navýšit produkci nových telefonů a již v nadcházejícím roce 2021 vyrobit 100 miliónů nových telefonů. Honor již údajně také kontaktovat americké dodavatele za účelem spolupráce.

Zajímavě se pak jeví porovnání s plány Huawei, který v roce 2021 vyrobí zřejmě jen zhruba 60 miliónů telefonů. V součtu by tak šlo o 160 miliónů kusů, což je o 20 % méně než v roce 2019. Ani jedna ze společností však plány, o kterých informuje asia.nikkei.com nehodlali v tuto chvíli komentovat. Zda se jim jich podaří dosáhnout, bude do značné míry záležet na straně USA, kde by se vším mohl zamíchat nastupující prezident Joe Biden.