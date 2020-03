Redmi slaví úspěch. Úspěšně integrovalo čtečku otisků prstů do LCD displeje

Čtečky otisků prstů integrované do displeje pronikají v poslední době i do levnějších smartphonů a lze předpokládat, že postupem času pravděpodobně zcela nahradí klasické kapacitní čtečky. Doposud se však výrobci cenově dostupných telefonů potýkali se zásadní technologickou překážkou – čtečku otisků prstů (optickou) bylo totiž možné integrovat pouze do panelů typu OLED. U implementace čtečky otisků prstů do LCD panelu představovalo zásadní problém podsvícení displeje, kvůli kterému nemohla čtečka otisků prstů správně fungovat. Ultrazvuková čtečka otisků prstů od Qualcommu je zase násobně dražší a v současnosti ji využívají de facto pouze vlajkové lodě značky Samsung.

So, Redmi also shows off smartphone with LCD display with in-screen fingerprint technology 👍 pic.twitter.com/TP4kRy3zZL — Xiaomishka (@xiaomishka) March 9, 2020

Zaměstnancům z oddělení výzkumu a vývoje společnosti Redmi (dceřiné značky Xiaomi) se dnes tato bariéra povedla překonat. O úspěchu informoval samotný viceprezident společnosti Xiaomi, Lu Weibing. Video prvně zveřejněné na sociální síti weibo.com (které si můžete pustit v přiloženém twitterovém příspěvku) ukazuje, jak funguje čtečka otisků prstů u telefonu s LCD panelem. Údajně se má jednat o prototyp populárního Redmi Note 8 Pro.

První zprávy o implementaci čtečky otisků prstů do LCD displeje jsme mohli zaslechnout již v loňském roce. Na základě prohlášení Redmi však nyní existuje solidní šance, že se cenově dostupné telefony, vybavené LCD displejem s integrovanou čtečkou otisků prstů, reálně brzy dostanou na trh. U kterého z z Redmi smartphonů se tato čtečka otisků prstů objeví jako první, však prozatím nevíme.