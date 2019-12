Realme připomíná zítřejší představení sluchátek Buds Air dalším videem

Aktualizováno 16. 12. 2019

Sluchátka Realme Buds Air lákají na přítomnost Bluetooth 5.0 a schopnost superrychlého spárování s telefonem, ke kterému dojde ihned po otevření pouzdra. K představení dojde již zítra.

Check out the #realme fans experience #TrueWireless sound and #RealSeamless connection as they explore all the features of #realmeBudsAir. Stay tuned, there’s more to be revealed. pic.twitter.com/M3KAiIEmem — realme (@realmemobiles) December 13, 2019

Aktualizováno 13. 12. 2019

Značka Realme láká na bezdrátová sluchátka Realme Buds Air novým videem ve formě twitterového příspěvku, které vyzdvihuje povedený design, prémiové zpracování i netradiční žluté barevné provedení. Jak se sluchátka povedla, se dozvíme již 17. prosince, kdy jdou Buds Air do prodeje.

Our #realme fans got an exclusive sneak-peek at the all new #realmeBudsAir. And they absolutely love the design and feel of this #TrueWireless and #RealSeamless audio device. Check out the video and stay tuned for more exciting hands-on experience! pic.twitter.com/SmLS7FOVpi — realme (@realmemobiles) December 12, 2019

Aktualizováno 11. 12. 2019

Opravdu bezdrátová sluchátka Realme Buds Air, u nichž dojde k představení již 17. prosince, by měla podle e-commerce prodejce Flipkart stát 4 990 indických rupií, tedy přibližně 2 000 korun i s DPH.

Looks Like Realme Buds Air to have wireless charging. very Weird as Realme don't have any phones with wireless charging and they don't even sell wireless chargers. pic.twitter.com/ZsBV4imEf5 — Utsav Techie (@utsavtechie) December 11, 2019

Výše uvedená cena se na chvíli (pravděpodobně nedopatřením) objevila na stránkách prodejce. Kromě toho zde bylo potvrzeno, že pouzdro bude vybaveno USB-C konektorem a sluchátka budou nabízena v bílé, žluté a černé barevné variantě. Dalším příjemným překvapením je pak podpora bezdrátového nabíjení.

Původní informace z 9. 12. 2019

Čínské Realme, které za pár dní vstoupí na český trh, se chystá představit nový přírůstek do segmentu opravdu bezdrátových sluchátek. Na odhalení upozorňuje sám CEO indické divize, Madhav Sheth. Sluchátka budou odhalena 17. prosince a vzhledem připomínají Apple AirPods. Zákazníci si budou moci vybrat ze žluté, černé a bílé varianty. Chybět nebude podpora Bluetooth 5.0 ani zabudovaného hlasového asistenta od Googlu. Více informací se dozvíme již za pár dní.