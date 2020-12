Realme Watch S Pro budou stylové hodinky s až dvoutýdenní výdrží

Madhav Sheth, generální ředitel společnosti Realme, zveřejnil na Twitteru obrázek, na kterém jsou zachyceny chytré hodinky Realme Watch S Pro, které volně naváží na současný model Watch S. Na první pohled se jedná o designově povedené hodinky s kruhovým displejem. Dle gsmarena.com bude tělo z nerezové oceli a displej typu AMOLED poskytne úhlopříčku 1,39". Počítat můžeme údajně také s funkcí Always-On, což se na hodinkách obzvlášť hodí.

2 days until The Stylish New Pro arrives in Town!

RT if you’re excited for 23rd Dec!#realmeWatchSPro pic.twitter.com/7RuTTQFVKF