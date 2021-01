Realme chystá novinku z tradiční řady X, láká na ni samotný ředitel

Generální ředitel Realme, Madhav Sheth, se na Twitteru pochlubil příspěvkem, který naznačuje, že výrobce chystá další model tradiční řady X. Na tu výrobce tedy nezapomene, ačkoliv údajně chystá ještě vybavenější mobil s kódovým označením Race a procesorem Snapdragon 888. Případné budoucí Realme X by mělo navázat na Realme X50 Pro, případně Realme X3 SuperZoom.

Are you future ready?



RT if you are Xcited. #XisTheFuture pic.twitter.com/hg7be8A8yy