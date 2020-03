Řada Redmi Note 9 se blíží. Zaujme třeba 4 zadními fotoaparáty

Skrze indickou mutaci stránek Amazon došlo k úniku informací o příchodu nové řady Redmi Note 9. Dozvěděli jsme se například, že na zadní straně bude ve čtvercovém modelu umístěna čtveřice fotoaparátů. Vyzdvihován je design, podpora rychlého nabíjení skrze USB-C nebo speciální herní režim.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎



RT and share this EPIC announcement. 🙌 #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o