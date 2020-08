Řada Realme 7 se blíží. Výrobce na ni láká prvním videem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Realme neztrácí čas a pilně připravuje novou řadu Realme 7. Pro někoho to může být vcelku překvapivé, protože řada Realme 6 se objevila teprve letos na jaře. Dočkali jsme se nejen Realme 6, ale také derivátů Realme 6 Pro, Realme 6i a Realme 6s. Některé z nich se do prodeje dostaly až na přelomu jara a léta letošního roku. Nejrychleji rostoucí výrobce mobilních telefonů na světě si však již dnes dovolil vypustit první video teaser lákající na následující generaci.

Jelikož jde o vůbec první zmínku o řadě Realme 7, neprozrazuje výrobce takřka nic konkrétního. 11vteřinové video se soustředí na to, že novinky budou vůbec nejrychlejší. Pravděpodobně se dočkáme displejů s minimálně 90Hz obnovovací frekvencí a také výkonných procesorů. Ruku v ruce s tím by mohlo dojít i na velmi rychlé nabíjení, o čemž spekuluje @Sudhanshu1414, který uvedl, že Realme 7 Pro nabídne 65W drátové nabíjení. To by z něj dělalo vůbec nejrychleji se nabíjející telefon střední třídy. Lze předpokládat, že by nabití baterie o kapacitě mezi 4 000 až 5 000 mAh zabralo zhruba půl hodiny.

Generální ředitel Realme, Madhav Sheth, se fanoušků čínské značky zeptal na ideální umístění čtečky otisků prstů. Anketa na Twitteru dopadla zcela jednoznačně. Z téměř 20 tisíc hlasujících se bezmála 78 % vyslovilo pro čtečku otisků prstů přímo v displeji. Je tudíž velmi pravděpodobné, že takto silnému hlasu bude výrobce naslouchat a přinejmenším výše postavené verze řady Realme 7 budou disponovat čtečkou otisků prstů v zobrazovači.