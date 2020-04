Připravuje Realme nový telefon? Unikla živá fotografie elegantního kousku

Fotografie: Realme

V minulém týdnu jsme se od Realme dočkali novinky X50m 5G, která nabízí například kvalitní displej nebo podporu 5G ve spíše vyšší střední třídě. Na weibo.cn se však nyní objevila zajímavá fotografie, na které můžeme spatřit doposud nepředstavený telefon Realme. Na první pohled zaujme netradičně a elegantně řešenou zadní stranou. Pokud by došlo k představení tohoto přístroje, byl by na první pohled snadno rozpoznatelný. Tmavá záda rozděluje vertikálně orientovaná linka ve středu, do které je zakomponována trojice fotoaparátů.

Bohužel nejsou zmiňovány žádné další informace a je otázkou, na jaký model právě hledíme. Scénářů může být několik. Skutečně se může jednat o připravovaný telefon Realme, kterého se v brzké době dočkáme. Stejně tak ale můžeme vidět dřívější prototyp, jehož vzhled výrobce zvažoval, ale nakonec se přiklonil k jiné variantě.