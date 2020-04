Přes 70 % Čechů vlastní chytré zařízení, bezpečnost však většina neřeší

Fotografie: Fitbit

Termín Internet of things nebo zkráceně IoT je pro 79 % Čechů spíše neznámý, a to i pro polovinu těch, kteří nějaké zařízení z této kategorie mají. Častěji se v obchodech mluví o chytrých zařízeních. „Internet of things je označení chytrých zařízení, která se pomocí internetu dokáží propojit s jiným zařízením. Vy jako uživatel je pak ovládáte například pomocí aplikace v telefonu na dálku. Nabídka na trhu je dnes široká, od běžných spotřebičů až po kartáček na zuby,“ vysvětluje Pavel Matějíček, manažer technické podpory z české pobočky ESET.

Chytrá zařízení nejčastěji propojíme a ovládáme z aplikace v mobilním telefonu (74%), desetina lidí ovládá zařízení z počítače či tabletu. Více než desetina lidí uvádí, že své zařízení neovládá nijak. Podle Matějíčka tak buď nevyužívá naplno funkce nebo mylně zařízení považuje za „chytré“.

Chytré vychytávky jsou populární

Nějaké chytré zařízení má doma 71 % Čechů, nejčastěji vlastní jedno až dvě, ovšem čtvrtina respondentů by jich doma napočítala více než 6. Dvě třetiny pak říkají, že si nějaké plánují pořídit. Dominantní skupinu vlastníků zařízení tvoří mladí lidé do 24 let z větších měst. „O nákupu ale v současné době uvažuje také 23 % seniorů. Výrobci se prozatím zaměřují spíše na mladou generaci, ale podobná zařízení mohou být úžasnou pomůckou pro starší či méně pohyblivé občany,“ popisuje možný trend Josef Fišer, analytik agentury Median.

Nejčastěji v českých domácnostech narazíte na chytré hodinky (30 %), herní konzoli (25 %), náramky (22 %), sluchátka (20 %), případně na spotřebiče jako robotický vysavač (14 %) či pračka (13 %), podobné procento lidí vlastní chytrou osobní váhu (12 %), jen o něco méně pak zubní kartáček (11 %). „Vedou tzv. wearables – zařízení, která nosíte doslova na sobě. Tedy hodinky, různé fitness náramky a sluchátka. Chytrými hodinkami zaplatíte, přečtete si na nich e-mail, mohou sledovat váš sportovní výkon a s vhodnou aplikací vám třeba pomohou natrénovat na maraton. Ovšem je nutné si uvědomit, že vás také na každém kroku sledují,“ popisuje pozitiva a negativa zařízení Matějíček.

Bezpečnost IoT není priorita

Podle expertů ESET ale někteří majitelé chytrých zařízení podceňují jejich zabezpečení. Čtvrtina například aplikaci pro ovládání stahuje rizikovým způsobem. A to přesto, že si 92 % lidí uvědomuje, že tyto technologie lze zneužít, například ke špehování domácnosti (na prvním místě uvedlo 64 %), prodeji dat (15 %) nebo odesílání spamu (16 %).

„Aby tato zařízení mohla fungovat, data potřebují. Druhá věc ale je, jak s nimi nakládají výrobci, případně, jestli se k nim nemůže dostat někdo nepovolaný. Chytrý vysavač zná přesně výměru vašeho bytu, chytrý termostat ví, kdy jste doma a topíte, chytré hodinky znají vaše každodenní cesty, chůvička vidí na vaše dítě. Často se setkávám s tím, že lidé považují tato data za bezcenná. To ale nejsou. V minulosti se objevily případy, kdy výrobci tato data prodávali reklamním společnostem. Takto se vaše soukromí stává cennou komoditou, a to si jistě nikdo nepřeje,“ popisuje, proč si zařízení chránit, Matějíček. Často se také bezpečnostní experti setkávají s tím, že tato zařízení těží pro útočníky kryptoměny nebo je zločinci zneužívají k dalším útokům.

70 % majitelů považuje své zařízení za bezpečné

Dvě třetiny majitelů těchto zařízení řeší jejich bezpečnost a rovných 70 % si myslí, že zařízení bezpečná jsou. Největší důvěru v bezpečnost mají respondenti se základním vzděláním a nejmladší respondenti ve věku 15 až 24 let. Paradoxně ale 56 % majitelů neví, jaká data jejich zařízení shromažďuje, a 62 % neví, jak se s jejich daty nakládá. Za základní bezpečnostní prvek uživatelé považují spíše heslo pro ovládání zařízení, vlastní si nastavuje 85 % Čechů.

Základem péče o bezpečnost jsou podle Matějíčka pravidelné aktualizace firmwaru či operačního systému zařízení. Experti doporučují nastavit aktualizace automaticky, pokud to je možné. Toto pravidlo dodržuje 25 % majitelů zařízení, další třetina pak aktualizuje pravidelně všechna svá zařízení. Desetina lidí ale neví, jak své zařízení aktualizovat. „V této věci bych apeloval na výrobce, aby aktualizace udělali jednodušší, případně je přesněji popsali v manuálech. Je důležité, aby lidé tuhle možnost měli a rozuměli jí,“ říká Matějíček.

Podle čeho vybíráme IoT

V každé kategorii existují desítky různých modelů chytrých zařízení. Češi nejčastěji vybírají podle atraktivity funkcí (38 %), ceny (26 %) a pověsti výrobce (24 %). Zmíněnou bezpečnost považuje za nejzásadnější kritérium jen desetina lidí. Paradoxně ale 20 % majitelů těchto zařízení uvádí, že si je pořídili primárně, aby zlepšili bezpečnost svého domova. Téměř polovina považuje používání chytrých zařízení za pohodlnější a čtvrtina je koupila, aby šetřila náklady. Jen 7 % majitelů má chytrá zařízení, protože jsou trendy.

Doporučení, jak využívat IoT bezpečně:

Vyberte si výrobce, který podporuje zařízení po co nejdelší dobu. Přednost by měly mít renomované značky, protože ty si pravděpodobně nedovolí s daty nakládat lehkomyslně a případné zranitelnosti budou bez prodlení opravovat. Využívejte v domácnosti dvě různé sítě. Jednu pro vaše počítače a telefony a druhou pro IoT zařízení. Zařízení pravidelně aktualizujte. Nastavte si k zařízení vlastní heslo. Heslo by mělo být silné a unikátní. Používejte dvoufaktorové ověření, pokud je to možné. Jestliže je to možné, zapněte šifrování mezi propojenými zařízeními. Zařízení, která nepoužíváte, odpojte. Kontrolujte, jaká zařízení jsou k síti připojená. S tímto vám pomůže bezpečnostní program s funkcí monitoringu domácí sítě.

Exkluzivní průzkum pro ESET realizovala společnost Median od 26. února do 3. března 2020. Dotazování se zúčastnilo 1 012 respondentů starších 15 let, jednalo se o reprezentativní vzorek internetové populace dle základních sociodemografických proměnných.