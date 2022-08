Předprodeje Galaxy Z Flip4 a Fold4 pomalu končí. Ušetřit můžete až o 10 tisíc

Fotografie: Mobil Pohotovost

Předprodeje novinek od Samsungu jsou v plném proudu a do jejich konce zbývá posledních pár dnů. Pokud si chcete pořídit nový Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 nebo Galaxy Watch5 co možná nejvýhodněji, jsou právě předobjednávky ideální volba. Do čtvrtka 25. srpna totiž můžete při koupi novinek ušetřit až 10 000 Kč, získat dárky a ještě si u telefonů zdarma prodloužit záruku na 3 roky.