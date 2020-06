Předobjednávky Xperie 1 II pokračují. Dárek v podobě sluchátek očekávejte také

Fotografie: Sony

Nejnovější vlajková loď od Sony byla představena již před několika měsíci, přesto si ji stále nemůžete koupit. Naštěstí jsou spuštěné alespoň předobjednávky, které započaly již koncem května, kdy Sony nabízelo také kvalitní bezdrátová sluchátka. Ta jsou bohužel již vyprodána, ale zoufat nemusíte, výrobce si pro český trh připravil další, takřka totožnou akci.

Pokud si nyní objednáte Xperii 1 II v obchodních sítích Alza.cz, Mobil Pohotovost, HP Tronic, CZC či Elvia Pro, obdržíte zcela zdarma bezdrátová sluchátka Sony WH-H910N, která se na českém trhu běžně prodávají za zhruba 7,5 tisíce korun. Nabídka platí maximálně do 15. června, nebo do vyprodání zásob. Právě od poloviny června by měla být nová Xperia 1 II již běžně dostupná v prodeji.