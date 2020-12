Pozor na mobilní malware WAPDropper, přihlásí vás k odběru placených služeb

Check Point Research odhalil nový malware, který uživatele přihlásí bez jejich vědomí k odběru prémiových služeb telekomunikačních společností v Thajsku a Malajsii. WAPDropper je navíc multifunkční hrozba, takže může do infikovaného zařízení se systémem Android stahovat a instalovat další škodlivé kódy. Check Point varuje, že útočníci mohou WAPDropper rychle upravit a využít k novým kyberútokům.

.@_CPResearch_ has uncovered a new #malware which targets #android users in Southeast Asia, called #WAPDropper, which has the ability to quietly sign up users for premium services. Avoid #billshock and get the research here: https://t.co/hHHYj1wQZt pic.twitter.com/Wu2LeIgfop