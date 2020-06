Podoba iPhonů 12 vás asi nepřekvapí. Dočkat bychom se měli 4 variant

Fotografie: @SonnyDickson

Na Twitteru Sonny Dickinsona se objevily údajné makety chystaných iPhonů 12. Můžeme vidět, že Apple si ani v letošním roce nebude příliš lámat hlavu s designem a především boky a zadní strana se od starších modelů nebudou téměř lišit. Výrobce zřejmě nic neudělá ani s vystouplým modulem fotoaparátů. Jejich počet se však může lišit.

Spekuluje se totiž, že letos Apple opět navýší počet verzí. Namísto tří by mohly být čtyři. Nedávno jsme vás informovali o kompaktním 5,4palcovém iPhonu, ten by se mohl jmenovat iPhone 12. Doplní jej iPhony 12 Pro a 12 Max, oba s 6,1palcovými displeji, a nakonec iPhone 12 Pro Max s 6,7palcovým zobrazovačem. Telefony bez přídomku Pro by měly mít dva zadní fotoaparáty, naopak Pro verze mají nabídnout trojici zadních snímačů.