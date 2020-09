Poco M2 chce zaujmout nízkou cenou a dlouhou výdrží

Po prvních spekulacích je nyní Poco M2 oficiální. První pohled na specifikace ukazuje, že se jedná o odlehčenou variantu Poco M2 Pro anebo kopii Redmi 9 Prime. Jako základ posloužil čipset Helio G80 doprovázený 6 GB RAM. Jako operační systém je nasazen Android 10 s nadstavbou MIUI 11 s příslibem brzké aktualizace na MIUI 12.

Na čelní straně najdeme 6,53palcový FullHD+ displej s drobným výřezem v horní části, který obývá 8megapixelová kamera pro selfie. Vše je kryto ochranným sklíčkem Gorilla Glass 3.

Conveniently priced, you can own the #POCOM2’s 6GB+64GB at ₹10,999 and the 6GB+128GB at ₹12,499 so that #PowerFTW is easy on your pocket. pic.twitter.com/0mHH2wisE9