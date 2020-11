Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnešní díl věnujeme telefonům, které za málo peněz nabídnou hodně muziky. Asi vás nepřekvapí, že jedním takovým telefonem bude nové Poco. Tak pojďme na to.

Poco i Samsung tlačí na cenu – mNews

Poco M3 má skvělou výbavu

Od 4. prosince se začne prodávat nové Poco M3, které zaujme vysokým výkonem za nízkou cenu. Představte si 6,5palcový displej s FullHD+ rozlišením, procesor Snapdragon 662, 4 GB RAM a 64 nebo 128GB úložiště. Telefonu nechybí 3,5mm jack ani 48Mpx snímač na zádech ve výrazném a zajímavém modulu. K tomu dodám, že telefon má masivní baterii o kapacitě 6 tisíc mAh. A to nejlepší na závěr, základní varianta bude stát 4 tisíce korun, za verzi s větším úložištěm pak zaplatíte 4,5 tisíce Kč. To by takhle před Vánoci mohlo ještě zaujmout.

Galaxy A12 a A02s zaujmou cenou

Další telefony nižší třídy si pro nás přichystal Samsung. Modely A12 a A02s zajmou dobrou výdrží a slušnou cenou. Oba mají 6,5palcovou úhlopříčku, ovšem pouze s HD+ rozlišením, 5000mAh baterii a rychlé nabíjení. Telefony se tak liší v designu a fotoaparátech. A12 má 48Mpx snímač, navíc nabídne i ultraširokoúhlý objektiv. A02s má jen 13Mpx snímač a chybí mu i čtečka otisků prstů. Telefony se začnou prodávat až během ledna a února. Lépe vybavený A12 vás vyjde na necelých 5 tisíc Kč, A02s pak na 4 tisíce.

Kolik ujedeme prstem po displeji?

OnePlus připravilo průzkum, ve kterém zjistilo, že Evropané v průměru tráví 62 minut denně posouváním prstu po displeji a ujedou jím 180 metrů. Ti nejaktivnější pak zvládnou až 700 metrů. A hádám, že mají fakt vysportované prsty. Ještě mě zaujalo, že 50 % lidí ovládá telefon ukazováčkem, tedy potřebuje dvě ruce, zatímco 35 % používá palec a snaží se ho ovládat jednou rukou.

Huawei P50 na renderech

Již v první polovině příštího roku by měl Huawei představit modely P50. Mnoho toho o nich zatím nevíme, ale na internetu se objevily spekulace a neoficiální rendery, které ukazují zajímavou novinku na zadní straně. Kruhový modul fotoaparátu by se mohl přesunout ke straně. Přední pohled pak opět nabídne zahnutý displej, díky kterému skoro nejsou vidět rámečky.