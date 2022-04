Plány Xiaomi na letošní rok. MIX 5 nedorazí, těšit se můžeme na MIX Fold 2

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi konečně uvedlo řadu 12 na globální trhy, avšak z jeho strany to pro letošní rok zdaleka není vše a má v rukávu dle informací gizmochina.com ještě několik prémiových modelů, které by se v průběhu nadcházejících měsíců měly představit. V dohledné době očekáváme příchod Xiaomi 12 Ultra, o kterém se již spekuluje.

Mnohem zajímavější však bývá řada MIX, avšak letos se dle dostupných informací nedočkáme modelu MIX 5, který by navázal na loni v srpnu představené Xiaomi MIX 4. Čínský výrobce se naopak hodlá soustředit na ohebnou konstrukci a měl by připravovat MIX Fold 2, který by si mohl připsat jedno světové prvenství. Možná totiž nabídne 360° otočný kloub, což by znamenalo, že displej bude moci být ze všech stran. Osazen by měl být procesorem Snapdragon 8 Gen1, což však nikoho nepřekvapí s ohledem na očekávané červnové představení. Bohužel nadále není známo, zda se druhá generace konečně dostane i mimo čínský trh.