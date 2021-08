Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Google jde naproti únikům a sám začíná postupně odhalovat chystané Pixely 6. Huawei také neprodlužoval své trápení s modely P50, i když u toho dost šokoval. Vítejte u mNews.

Pixel 6 oficiálně, Huawei nepříjemně šokuje – mNews

Pixel 6 přinese Tensor

Vše, co jste slyšeli, je pravda! Google oficiálně začal představovat Pixely 6 a potvrdil odvážnou změnu v designu. Na první pohled si všimnete výrazného modulu fotoaparátu, který se táhne přes celou šířku zadní strany. Alespoň se díky tomu nebude mobil na stole kývat. Hlavní novinky se však ukrývají uvnitř. Google potvrdil, že nasadí vlastní čipset s názvem Tensor. U něj se proslýchá, že ho vyrábí Samsung. Každopádně má nabídnout vysoký výkon a důraz klade i na bezpečnost a umělou inteligenci. Díky tomu se v nových Pixelech dočkáme vylepšení v oblasti kamery i třeba rozpoznání hlasu.

Huawei P50 bez 5G

Pomalu si zvykáme, že i levné telefony okolo pěti tisíc korun podporují 5G. Pak přijde Huawei, přední dodavatel 5G sítí, a konečně s velkým zpožděním odhalí se vlajkové modely P50 a P50 Pro a ani jeden z nich nepodporuje 5G. Přitom uvnitř najdete buď Kirin 9000 nebo Snapdragon 888. Zvláštní. Telefony pak nezklamou fotovýbavou. Třeba verze Pro má 40Mpx černobílý senzor a 64Mpx teleobjektiv. Foťáky a další specifikace jsou jinak samozřejmě špičkové, na to se určitě podívejte k nám do článku. Zda se telefony podívají i k nám, to je zatím ve hvězdách.

Motorola představuje Edge 20

5G naopak nechybí novinkám od Motoroly. Edge 20 a Edge 20 Pro se chlubí velkým OLED displejem se 144Hz obnovovací frekvencí. Výkonnější varianta vyjde na 18 tisíc korun, pohání ji velmi výkonný Snapdragon 875 a potěší periskopovým teleobjektivem a velkým senzorem u hlavního objektivu. Edge 20 bude stát 13 tisíc korun a nabídne tloušťku pouhých 7 milimetrů, kvalitní 108Mpx snímač a Snapdragon 778G. Motorola ještě představila verzi Lite a všechny informace najdete u nás v článku.

YouTube Premium se slevou

Pokud vás na YouTube otravují reklamy, můžete si předplatit službu Premium. Spolu s odstraněním reklam a možností přehrávat video i při zamčené obrazovce telefonu získáte přístup k hudební knihovně YouTube Music. A pokud jste ji jako já nikdy nevyužili, možná si říkáte, zda by to bez ní nešlo levněji. V Nizozemí nyní Google testuje Premium Light, která za sníženou cenu přináší pouze odstranění reklam. Toho bychom se snad mohli dočkat i u nás a cenu odhadujeme na 109 korun měsíčně.

Je tu srpen a novinek přibývá. Připravte se však na příští týden, kdy se představí nejen nové Samsungy. Tak určitě sledujte mobilenet.cz.