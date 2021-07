Pan Sponka se vrátí jako emoji

Doba na přelomu tisíciletí byla pro mnohé prvním kontaktem s výpočetní technikou, třeba kvůli práci, přičemž ta kancelářská skoro vždy znamenala produkty z dílny Microsoftu. Ten jednou funkcí tak trochu předběhl dobu – implementoval virtuálního asistenta v podobě kancelářské sponky s očima. Ta se obvykle zjevila v pravém spodním rohu a snažila se na základě prováděných činností poskytnout nějakou hodnotnou radu. Obvykle se však netrefila: málo zdatným uživatelům nedokázala pomoci a ty zkušenější jenom obtěžovala. Nehledě na to, jak moc její načítání zpomalovalo tehdejší počítače. I proto se Sponka (v originále Clippy) stala jedním z nejnenáviděnějších a nejvysmívanějších virtuálních postav.

