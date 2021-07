OnePlus zřejmě brzy představí svůj první tablet. Jak se bude jmenovat?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Se značkou OnePlus se setkáváme již více než 8 let, avšak takřka výhradně jen v souvislosti s mobilními telefony. Segment tabletů OnePlus nezajímal, avšak možná se to poměrně brzy změní. Možná víte, že OnePlus je dceřinou společností BBK Electronics Corporation, kam spadá také Realme a Oppo. Není žádným tajemstvím, že ani jeden ze tří výrobců tablet ve svém portfoliu nemá. Změnit se to má v letošním roce, kdy bychom se měli dočkat tabletu od Realme.

Pozadu však nebude chtít s velkou pravděpodobností zůstat ani OnePlus. Server mysmartprice.com nyní informoval, že si výrobce nechal na webových stránkách EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví) certifikovat název OnePlus Pad. Prozatím však nevíme, zda si OnePlus jen pro jistotu registruje možné jméno, nebo tablet už skutečně chystá.