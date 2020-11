OnePlus představí obdobu Superchargerů od Tesly. O co přesně půjde?

OnePlus si přichystalo zajímavou funkci pro uživatele, kteří jsou často na cestách. Těch s ohledem na celosvětové restrikce související s koronavirem spíše ubývá, tudíž je vcelku překvapivé, že s novinkou přišlo OnePlus zrovna nyní.

Nová služba/funkce Nearby Charging Stations dokáže majitele vybraných telefonů OnePlus upozornit na přítomnost nabíjecích stanic značky (tzv. OnePlus Charging Station) v jejich blízkosti.

OnePlus phones will point you at the company's charging stations in some airports https://t.co/MMXadqRDNB pic.twitter.com/D45DI3US3K