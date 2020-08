OnePlus pracuje na levném telefonu s obří baterií a velkým displejem

OnePlus pracuje podle exkluzivních zdrojů androidcentral.com na novém smartphonu s kódovým označením „Clover“, který by měl být nabízen za cenu okolo pěti tisíc korun (zhruba 200 amerických dolarů).

Exclusive: OnePlus 'Clover' is an entry-level phone that's coming to the U.S. Here are the specs:



📱 6.52" HD+ LCD

🐲 SD460/4GB/64GB

📷 13MP + 2MP + 2MP

🔋 6000mAh/18W charging

🎧 3.5mm jack



Head here for all the details: https://t.co/tVIZUmOMPz