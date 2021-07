OnePlus Nord2 se blíží. Nabídne výkonný procesor od MediaTeku

V loňském roce jsme se dočkali vůbec prvního modelu Nord od OnePlus a čas na jeho nástupce pomalu dozrává. Nasvědčuje tomu i indický Twitter účet OnePlus, který na chystanou novinku počínaje dnešním dnem láká. V animaci se dozvídáme, že bychom se měli dočkat všeho, co potřebujeme v telefonu mít. Současně se na samotném závěru objeví silueta mobilu, avšak ta nám v dnešním době mnoho neříká. Půjde o zařízení s oblými rohy, typickou velikostí a dotykovým displejem.

O několik hodin později došlo ke zveřejnění klíčové informace týkající se procesoru. OnePlus nasadí vysoce výkonný MediaTek Dimensity 1200, což je vůbec nejvýkonnější procesor od MediaTeku. Dokonce má jít o mírně upravenou variantu s přídomkem AI, který značí vylepšenou umělou inteligenci. Ta se má projevit například v oblasti fotoaparátů. Z výbavy již dále víme jen o podpoře sítí 5G. Více informací v tuto chvíli nemáme, avšak je zřejmé, že představení proběhne s největší pravděpodobností ještě během léta.

For OnePlus Nord 2 5G, we partnered up with MediaTek to build an exclusive AI-enhanced experience that takes photography, display technology, and gaming to a new dimension.



We call it MediaTek Dimensity 1200-AI. And that’s exactly what powers Nord 2. pic.twitter.com/w6TVlsNaI8