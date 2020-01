OnePlus dnes odhalil 120Hz OLED panel, uvidíme jej zřejmě v následujícím modelu

OnePlus měl dnes tiskovou konferenci v čínském Shenzhenu, na které generální ředitel Pete Lau představil 120Hz OLED displej. O všem se lze dozvědět na weibo.com. Lau rovnou uvedl, že panel je již mimo fázi výzkumu a vývoje. Z této informace lze usuzovat, že je vše hotové a nový displej by mohl být nasazen ještě v letošním roce. Možná rovnou v očekávaném OnePlus 8 Pro.

Nově představený displej se 120Hz se chlubí také velmi rychlou odezvou, dle výrobce 8,3 ms. OnePlus dále zmínilo Smooth Chain, což by měla být úzká spolupráce mezi softwarem a hardwarem. Díky tomu má být eliminováno zpoždění mezi dotykem a reakcí. Funkce bude patrně nejvíce využívána u her, avšak to spekulujeme. Další technologie nese označení MEMC a má se starat o kompenzaci pohybu. Telefon by měl odhadovat, co se na displeji děje a výsledkem by měl být plynulejší dojem z jeho sledování, například i u videí s nižším FPS.

Zmíněna byla také informace o tom, že se jedná o 10bitový panel, což značí 1,07 miliardy barev. Oproti tomu OnePlus nezmínil, že se displej chlubí HDR. Zde je však možné, že výrobce nadále pracuje na certifikaci.