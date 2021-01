OnePlus chce konkurovat Mi Bandu. Chystá náramek za pár korun

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus by mohlo v příštím roce výrazněji promluvit do segmentu wearables. Již delší dobu se spekuluje o chytrých hodinkách a androidcentral.com nyní přináší zprávu, že výrobce pracuje i cenově dostupném chytrém náramku. Údajně by se mělo jednat o přímou konkurenci pro náramek Xiaomi, jehož nejnovější generace se jmenuje Mi Smart Band 5.

Očekává se, že chytrý náramek od OnePlus bude disponovat rovněž dotykovým AMOLED displejem a současně mu nebude vadit voda ani prach. Baterie pak poskytne několikadenní výdrž na nabití. Co se týče termínu představení, měl by být rozhodně dříve než v případě OnePlus 9. Chytrý náramek bychom tak mohli očekávat ještě během prvního čtvrtletí roku 2021. Cena by přitom měla být více než příznivá, hovoří se o 40 dolarech, což je v přepočtu zhruba tisíc korun i s daní.