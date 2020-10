Oblíbené smartphony Samsung a Xiaomi jsou ještě levnější

Fotografie: Mobil Pohotovost

Pokud chcete výrazně ušetřit při nákupu smartphonu nebo chytrých hodinek, máte teď ideální příležitost. Mobil Pohotovost zlevnila oblíbené modely od Samsungu a Xiaomi. Akce ale platí jen tento týden.

Ve slevě je oblíbený Xiaomi Redmi Note 9, jehož cenovka klesla na 4 990 Kč (původně 6 190 korun). Ve stejné kategorii si můžete výhodně pořídit také Samsung Galaxy A31, a to za 5 790 Kč (původně 7 290 korun).

Nezapomnělo se ani na smartphony vyšší třídy. Sáhnout můžete po Galaxy S10 Lite od Samsungu, který je teď k mání za 11 990 Kč (původně 14 990 korun). A pokud byste rádi do svých rukou uchopili budoucnost chytrých telefonů, pak vám jistě padne do oka skládací Samsung Galaxy Z Flip za 26 666 Kč (původně 29 990 korun).

Z příslušenství se teď obzvlášť vyplatí Samsung Galaxy Watch Active2 (44mm), které mohou být vaše za 4 990 Kč (původně 7 990 korun). Hodinky jsou totiž momentálně v akci a ještě po jejich koupi můžete uplatnit cashback, kdy vám Samsung vrátí 1 500 korun.

Bleskové doručení do 1 hodiny

Chcete mít nový telefon nebo hodinky doma co nejrychleji? Mobil Pohotovost vám ve vybraných městech doručí objednávku do 1 hodiny. Zboží si také můžete nechat zaslat na kteroukoli ze 13 prodejen (připravena je do 30 minut), nebo prostřednictvím PPL či České Pošty, kdy vám dorazí do druhého pracovního dne. Více na mp.cz.