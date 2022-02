Oblíbené aplikace, které si budeme užívat i v roce 2022

Fotografie: Pxhere

Vývoj mobilní technologie prošel neuvěřitelným pokrokem a co si budeme povídat, bez mobilu se dneska víceméně nikdo neobejdeme. Eric Tigerstedt, který si svůj nápad mobilního telefonu nechal už v roce 1917 patentovat, by z toho měl určitě obrovskou radost. Nicméně jeho vize dostala reálnou formu až v roce 1973, kdy společnost Motorola představila první mobilní telefon o váze 2 kilogramů. Komerčně první mobil přišel na trh pak o 10 let později, model měl název Motorola DynaTAC 8000X.