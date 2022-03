Nový Huawei Nova 9 SE vsází na styl a zajímavé funkce pro tvorbu videí

Fotografie: Huawei

Na český trh dnes přichází novinka od Huawei Nova 9 SE. Oslovit má především mladou generaci díky svým chytrým funkcím, kvalitnímu rozlišení fotoaparátu a stylovému designu. Kromě jiného podporuje funkci Petal Clip, která bude bavit nadšené vlogery a tvůrce videí.

Nový Huawei Nova 9 SE potěší všechny mladé lidi, kteří rádi sdílí své dennodenní zážitky na sociálních sítích. Série Huawei Nova byla vždy spojována s mladými zákazníky. Nový přírůstek do rodiny Huawei Nova 9 SE si ale opravdu zamilují. Splňuje totiž všechny parametry, které mladí lidé od smartphonů nové generace očekávají.

Huawei Nova 9 SE kromě nepřeberného množství funkcí vyniká i čistým a efektním designem. Zadní strana telefonu je vyrobená ze skla s efektem tekutých krystalů. Vybrat si můžete se tří barev: Crystal Blue, Pearl White a Midnight Black. Nova 9 SE se tak pro každého rázem stává působivým módním doplňkem.

Foťte a točte na každém kroku

Pokud rádi sdílíte své každodenní zážitky s kamarády na sociálních sítích a chcete vytvářet poutavý obsah, Nova 9 SE je pro vás to pravé ořechové. Disponuje totiž 6,78palcovým displejem Huawei Full View, na kterém budete moct pohodlně editovat fotky a videa. Hlavní fotoaparát navíc využívá inovativní technologii pixelů 9v1.

Nova 9 SE vyniká i zcela novým 108MPx fotoaparátem s vysokým rozlišením, zatímco většina smartphonů stále nabízí pouze 64MPx. Díky většímu počtu mega pixelů zachytíte více detailů, i když fotíte pomocí zoomu. Dále fotoaparát exceluje světelnou citlivostí, která má za následek skvělou kvalitu obrazu i při slabém osvětlení.

Zadní čtyřnásobný fotoaparát zachytí živé snímky za všech okolností ve dne nebo v noci, pomocí režimu Super Night Shot, který dokáže pořizovat fotografie v tmavém prostředí a zvýšit jejich jas. Dále je HUAWEI nova 9 SE vybaven 112° ultra širokoúhlým a 4cm makro fotoaparátem, díky kterému budou vaše fotky v režimu makro ostřejší než kdy dřív.

Radí točíte vlogy a videa na YouTube a TikTok? S pomocí funkce Petal Clip můžete do videí vložit automatické titulky, označování a pohyblivý obraz. Dual-View vám zase umožní točit videa ze dvou perspektiv. Můžete tak točit to, co se děje před vámi zadní kamerou a vaší reakci na danou situaci natočíte ve stejnou chvíli přední kamerou.

Smartphone, který vás nenechá na holičkách

Nový smartphone Huawei Nova 9 SE s vámi bude držet krok, ať jste kdekoliv. Je vybaven technologií nabíjení 66 W HUAWEI SuperCharge, která dokáže nabít baterii na 60 % za 15 minut a na 100 % za 36 minut. Můžete se tak spolehnout na to, že s Nova 9 SE se nikdy nedostane do úzkých. Telefon je dále vybaven grafenovým systémem odvodu tepla, který dokáže rychle rozpoznat a ochladit přehřátá místa.

HUAWEI nova 9 SE se prodává za cenu 8499 Kč od 21. 3. 2022 v černé, modré a později i bílé barvě ve verzi dual SIM.

V rámci akce na podporu prodeje zákazníci získají až do 3. 4. 2022 k nákupu telefonu jako dárek HUAWEI WATCH Fit NEW. Více informací naleznete na stránkách výrobce.