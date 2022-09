Nové Oppo K10X chce zaujmout 120Hz displejem a 64Mpx foťákem

Fotografie: Oppo

Oppo představilo nový přírůstek do střední třídy v podobě modelu K10X. Dominantou telefonu je velký 6,59" IPS displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Velmi slušně to vypadá i s výkonem díky nasazení Snapdragonu 695 a až 12GB RAM. Zcela standardní je pak 128GB úložiště, ale bude existovat i varianta s dvojnásobnou porcí GB.

Na zádech telefonu se nachází trojice fotoaparátů, nicméně užitečný je pouze jeden, a to dle očekávání ten hlavní, který se chlubí 64 megapixely. Zbylá dva snímače jsou jen 2megapixelové a mají sloužit k pořízení makro a portrétních snímků. Ve výsledku je však zřejmě vůbec používat nebudete. Na čelní straně ve formě průstřelu je 16megapixelová kamerka pro selfies. O prostředí telefonu se stará Android 12 a nadstavba od výrobce.

Solidně si telefon stojí, co se týče výdrže a nabíjení. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a nabíjení pomocí kabelu s výkonem 67 W znamená, že celý telefon nabijete za zhruba půl hodiny. Oppo K10X se začne ještě do konce září prodávat na čínském trhu, a to za v přepočtu 9,5 tisíc korun s daní za verzi 256+12 GB. O globální dostupnosti či ceně prozatím zmínka nepadla.