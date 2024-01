Nová řada se blíží. Připravuje se Realme Note 1, co bude umět?

Realme patří mezi nejúspěšnější výrobce posledních let. Z úplného nováčka dr dostal mezi pětici největších výrobců, a to alespoň přechodně. Velmi dobře jsme se s Realme seznámili i v českých luzích a hájích, nicméně v posledních dvou letech je patrný jistý ústup z dříve vydobytých pozic. Dokresluje to minimum nových modelů, které se třeba loni dostaly do prodeje. Možná se na tom ale dost změní letos. Již víme o řadě Realme 12 Pro a chystá se dokonce zcela nová řada.

Zakladatel a CEO společnosti Realme na sociální síti X oznámil, že se připravuje řada Realme Note. Dle očekávání zástupce výrobce příliš sdílný nebyl a věděli jsme pouze, že dorazí velmi brzy. Naštěstí pro nás došlo k úniku dalších informací. Dozvěděli jsme se, že Realme Note 1 bude konkurovat Redmi Note 13 či Infinix Note 30.

Get ready for something big! I'm excited to share that realme is about to launch the brand-new Note Series. Stay tuned for the latest updates! #realmeNoteSeries pic.twitter.com/MgAa2GTnkY