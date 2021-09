No Fluff Jobs: Vydělávejte tolik, kolik si zasloužíte

Fotografie: No Fluff Jobs

To, že “ajťáci” vydělávají mnohem více, než je průměrná mzda, se traduje už pěkných pár let a není to plané tvrzení. Některé konkrétní profese v IT jsou doslova nedocenitelné. Proč? Protože poptávka trhu výrazně převyšuje nabídku. IT vývojáři si tak mnohdy mohou diktovat podmínky, včetně výše mzdy.

A pokud patříte mezi ně, zbystřete - do česka dorazil startup NO FLUFFJOBS, který propojuje lidi a firmy z IT. A rozhodně to není “jen další pracovní portál”. Každý měsíc No Fluff Jobs spojí s firmami desetitisíce uchazečů, není se proto čemu divit, že firmy tyto žádané profese hledají právě tam.

Transparentní plat

No Fluff Jobs trvá na tom, aby u každé pracovní nabídky bylo zveřejněné platové rozmezí - konkrétní výše platu se tak bude odvíjet podle vaší seniority a schopností. Každopádně ale na první dobrou vidíte, zda vůbec má cenu se o danou pozici zajímat. A pokud jste soudní, dokážete si i představit, jaký by mohl být konkrétně váš plat. Transparentní komunikace platu v pracovní nabídce je podle No Fluff Jobs zásadní šetření času náborářů i vás. A proč ztrácet čas, když je ho každý den tak málo?

Pokud jste dobří, zaměstnavatelé to umí ocenit

Konkurenční výhoda

S transparentním rozmezím platu, který je firma ochotna vývojářům zaplatit, se pojí i další výhoda - ta konkurenční. Vzhledem k tomu, že plat se od své spodní a horní hranice líši občas i o 80 000 Kč, můžete ve výběrovém řízení uspět proti zkušenému matadorovi třeba díky tomu, že se rozhodnete být levnější. Je to ve vašich rukou.

Práce na dálku

Další výhoda No Fluff Jobs tkví v tom, že působí na 6 evropských trzích. Hranice České republiky tak nejsou hranicí pro vaši kariéru. Z Brna můžete pracovat pro firmu v Praze, ale klidně i Varšavě nebo Budapešti. A přitom najít takovou práci je díky No Fluff Jobs docela snadné. Výhoda je to i pro firmy, které nejsou limitovány nabídkou pouze na jejich na lokálním trhu práce. I proto momentálně na No Fluff Jobs najdete každý den přes 7 000 aktivních inzerátů.

Filtry, co mají hlavu a patu

V neposlední řadě je No Fluff Jobs šitý na míru vývojářům. Ve vyhledávání tak narazíte na smysluplné filtry, které vám usnadní hledání vaší IT práce snů. No Fluff Jobs mluví vaší řečí.

Přesvědčte se sami a třeba u toho narazíte na novou životní příležitost. Každý rok revidujeme naše předplatná, mobilní tarif i pojistku na auto, ale u práce to moc neřešíme. A to bychom možná měli.

Nebo snad potřebujete nového kolegu do týmu? Stačí se zaregistrovat a postnout inzerát. No Fluff Jobs ho za vás zpropaguje na jejich sociálních sítích a v relevantních skupinách. Dejte jim lajk a také uvidíte, koho právě hledají. Třeba o někom takovém zrovna vy víte.

Desetitisíce profesionálů se každý měsíc uchází o práci na No Fluff Jobs

Vlastní profil

Aby to bylo ještě jednodušší, nabízí No Fluff Jobs vytvoření si vlastního profilu, kde si rovnou nadefinujete svoje zájmy a schopnosti. Nemusíte se tím tak pořád dokola zabývat a celý proces ucházení se o nové místo je tak mnohem jednodušší. Mimochodem firmy mají na No Fluff Jobs své profily též. Mrkněte, zda zrovna nenabírají tam, kde byste chtěli pracovat i vy.

