Nejzakřivenější telefon všech dob? Xiaomi se chlubí dalším konceptem

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi patří mezi největší výrobce mobilních telefonů na světě a snaží se posouvat vývoj směrem kupředu. Čas od času se dočkáme velmi zajímavého konceptu, například na sklonku roku 2019 šlo o Xiaomi Mi MIX Alpha, který měl displej kolem dokola. Dnes výrobce oficiálně demonstroval koncept telefonu s nejzakřivenějším displejem. Co to vlastně v praxi znamená?

Zařízení má výrazně zakřivené nejen boky displeje, které zasahují hluboko do stran zařízení, ale displej „přetéká“ i do horní a spodní hrany telefonu. Bez displeje jsou pouze samotné rohy, a to pravděpodobně z důvodu, aby nedošlo k nechtěným dotykům rukou. Za povšimnutí stojí například změna umístění informačního řádku, který není v horní části displeje, ale na boku. V tomto ohledu lze vidět snahu o to, aby o důležitých informacích uživatel věděl okamžitě, i když telefon leží.

Xiaomi prozatím demonstrovalo pouze obrázky a video, nicméně theverge.com zástupce výrobce potvrdil, že prototyp fyzicky existuje a je plně funkční. Ani to však není příslibem možného brzkého uvedení takového zařízení na trh.