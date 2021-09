Nejlepší iPhony 14 se konečně zbaví výřezu a vylepší ultraširokoúhlý foťák

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple v minulém týdnu ukázal novou generaci iPhonů s přídomkem 13. Někdo mohl být zklamaný, že nedošlo k téměř žádné změně u vzhledu a Apple ponechává velmi nevzhledný výřez, byť jej alespoň částečně zmenšil. Menší zemětřesení se na poměry Applu dostaví až příští rok, alespoň to naznačují informace od analytika Ming-Chi Kuo, které přinesl 9to5mac.com.

Dle jeho informací se Apple konečně posune a po vzoru konkurence opustí výřezy. Na iPhonech 14 Pro a 14 Pro Max se má objevit pouze drobný průstřel ve středu horní části displeje. Nebyl by to však Apple, aby to celé bylo ideální. Dva levnější, respektive základní iPhony si mají ponechat stávající výřez. Spekuluje se, že se již nedočkáme verze mini. Čtveřice iPhonů se má skládat ze dvou dvojic: iPhonu 14, iPhonu 14 Max, iPhonu 14 Pro a iPhonu 14 Pro Max. Varianty s přídomkem Max mají disponovat 6,7" displeji, menší verze si vystačí s úhlopříčkou 6,1".

Důležitá informace se týká také fotoaparátů, respektive toho ultraširokoúhlého u verzí Pro, který má navýšit rozlišení na 48 megapixelů. Kuo rovněž sdělil, že cena případného iPhonu 14 Pro Max má být těsně pod hranicí 900 dolarů, což je výrazně méně ve srovnání se současným iPhonem 13 Pro Max. V roce 2022 se možná v součtu dočkáme pěti nových telefonů od Applu, neboť by mohl dorazit další iPhone SE.