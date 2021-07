Návrat Honoru ve velkém stylu? V kalendáři si zaškrtněte datum 12. srpna

Fotografie: Honor

Honor je od letošního roku samostatnou značkou, která již nespadá pod Huawei. K prodeji došlo na samotném závěru roku 2020. Netrpělivě se tak očekává, kdy se objeví nová zařízení Honor s podporou Google služeb. Ta totiž posledním Honorům chyběla a důvodem byly sankce uvalené ze strany USA na Huawei.

Letos jsme se již dočkali několika novinek Honoru, především pak vlajkové řady Honor 50, avšak prozatím jsou novinky omezeny jen na čínský trh. To by se však v příštím měsíci mohlo změnit. Naznačují to informace od @OnLeaks, který zveřejnil obrázek lákající na tiskovou konferenci Honoru, která má proběhnout 12. srpna 2021. A čeho bychom se mohli dočkat?

Očekává se opětovné představení Honorů 50, avšak tentokrát pro globální trhy, tedy s podporou Google služeb. Ve hře je rovněž premiéra očekávaného Honoru Magic3, který by mohl jako vůbec první mobil na světě nabízet nový procesor Snapdragon 888+.