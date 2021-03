Nástupce OnePlus N10 se odhaluje. Čtečka otisků prstů se přestěhuje

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V loňském roce OnePlus rozšířilo své portfolio o řadu Nord. Klasický model doplnily ještě níže postavené kousky N10 a N100. A právě na nástupce modelu Nord N10 se možná již dnes díváme, a to po necelém půl roce od představení první generace. Za zveřejněním pravděpodobné podoby stojí Evan Blass a voice.com. Na obrázcích lze vidět zařízení s rozměry 162,9 × 74,7 × 8,4 mm. Díky tomu víme, že v tomto ohledu nebude mezigeneračně téměř žádný rozdíl.

Spekuluje se, že zatímco zadní strana využije lesklý plast, rám zařízení by měl být kovový. Na čelní straně bude nadále 6,49palcový displej, avšak podrobnosti o něm prozatím neznáme. Vidíme jen malý průstřel v levém rohu pro čelní fotoaparát. Na zadní straně zřejmě dojde k redukci fotoaparátů, a to ze čtyř na tři. Žádná velká škoda to zřejmě nebude, neboť původní Nord N10 nabízel dva spíše zbytečné snímače pro makro a portrétní fotografie.

Další viditelnou změnou je čtečka otisků prstů. Ta je u současného modelu na zádech, avšak případný nástupce ji zřejmě bude mít na pravém boku. Výrobce se také rozhodne ponechat 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Prozatím je tak změn poskrovnu a je otázkou, zda OnePlus například výrazněji nezapracuje na fotoaparátu, procesoru či displeji. Na takové informace si však musíme počkat.