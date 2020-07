Na mobilenet.cz se nově můžete registrovat pomocí dalších účtů

Fotografie: mobilenet.cz

Možná jste si všimli, možná ne, každopádně od minulého týdne jsme rozšířili možnosti registrací na portále mobilenet.cz, fZone.cz a fDrive.cz. Pokud se chcete registrovat a následně přispívat do diskuzí, můžete tak učinit skrze Facebook, Twitter, Google, nově pak prostřednictvím Apple ID (dvoufaktorové ověření), Microsoft účtu a GitHubu. Všechny tyto možnosti vás přiblíží k tomu, abyste nám byli blíže a my zase vám.

Registrovaní (přihlášení) čtenáři mají přitom na mobilenet.cz, fZone.cz a fDrive.cz spoustu výhod. Například pravidelně pro naše přihlášené čtenáře chystáme speciální soutěže, rovněž nabízíme slevové kódy na nejžádanější produkty. A přitom stačí jediné, přihlásit se na pár kliknutí. Pokud se chcete přihlásit, ale nevíte jak, vězte, že nejde o žádnou vědu.

Na úvodní obrazovce stačí vpravo nahoře najít ikonku panáčka. Jakmile jej rozkliknete, dostanete možnost přihlásit se (registrovat se jako čtenář) několika různými cestami. Pokud máte Apple zařízení, oceníte novou možnost registrace skrze Apple ID, a to včetně dvoufaktorového ověření. Pokud využíváte Android, již delší dobu můžete využít přihlášení skrze Gmail. Vše je snadné a přihlášení vám nezabere déle než půl minuty, to slibujeme, výhody za to přitom jednoznačně stojí.

Ceníme si vaší přízně a děkujeme, že čtete mobilenet.cz!

Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!