Motorola zahušťuje portfolio. Chystá se levný model Moto G Play (2022)

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Motorola má už opravdu nespočet telefonů v nižší i střední třídě, ale zdá se, že příchod nových modelů neutichá. Server 91mobiles.com nyní informuje o chystané Motorole G Play (2022). Samotný vzhled i výbava dává tušit, že před sebou máme zcela základní telefon. Počítat tak údajně máme s 6,5palcovým HD+ displejem a 60Hz obnovovací frekvencí. Výkon bude zajišťovat nepříliš oslnivý MediaTek Helio G37 a jen 3GB operační paměť. Interní 32GB paměť bude rozšiřitelná paměťovou kartou.

Motorola Moto G Play (2022)

Na zádech jsou trochu překvapivě hned tři fotoaparáty, nicméně dva jsou spíše jen do počtu. Hlavní fotoaparát má 16 megapixelů a doplňuje jej duo 2megapixelových snímačů pro portrétní a makro snímky. Na čelní straně je pro selfies 5megapixelová kamerka. Prostředí obstarává starší Android 12. Radost by mohla udělat výdrž, a to díky baterii s kapacitou 5 000 mAh. Bohužel nabití potrvá, podporován je maximálně výkon 10 W

Na další informace si ještě budeme muset počkat, stejně tak na datum představení a cenu, která by mohla být hlavním lákadlem telefonu.