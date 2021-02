Motorola Moto G30 bude lákat na velkou baterii a 4 fotoaparáty

Fotografie: winfuture.de

Na oficiálně se tvářících obrázcích od winfuture.de můžeme vidět chystanou Motorolu Moto G30. Za neobvyklým označením se skrývá telefon mířící do nižší střední třídy. Nabídne vcelku základní 6,5pacový IPS displej s HD+ rozlišením. Pod kapotou bude připraven procesor Snapdragon 662 a 6GB operační paměť. Vhod pak přijde 128GB úložiště, pokud by to bylo málo, vždy budete moci sáhnout po paměťovce.

Motorola Moto G30

Jako správná novinka bude Moto G30 nabízet nejnovější Android 11. Na těle bychom napočítali celkem 5 fotoaparátů. Na čelní straně jde o 8megapixelovou kamerku, naopak na zádech je 64megapixelový snímač doplněn 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Výčet zakončují dva 2megapixelové fotoaparáty pro portrétní a makro snímky. Ve výbavě se dále objeví USB-C , 3,5mm jack a NFC.

Hlavním lákadlem by mohla být baterie s kapacitou 5 000 mAh, která slibuje až dvoudenní výdrž na nabití. Na podrobnější informace si ještě musíme počkat, avšak premiéra zřejmě nebude nijak vzdálená.