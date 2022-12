Motorola Edge 20 je bestseller, za 6 499 Kč dostanete královskou výbavu

Fotografie: Mobil Pohotovost

Nechat dárky na poslední chvíli se někdy může pořádně vyplatit, a tohle je přesně ten případ. Do Česka totiž dnes dorazil doslova vánoční trhák mezi smartphony – Motorola Edge 20 ve speciální 256GB verzi, která je na našem trhu vzácná. Dovezla ji Mobil Pohotovost, jakožto jediný autorizovaný prodejce, a nabízí ji za absolutně nejnižší cenu na trhu. Jen za 6 499 Kč jde jednoznačně o bestseller, protože získáte telefon přímo s královskou výbavou.

Motorola Edge 20 ve verzi 8/256GB jen za 6 499 Kč je jen stěží uvěřitelná, protože za takto nízkou cenu se v Česku neprodává ani její nižší 128GB varianta. Mobil Pohotovost ji však ode dneška takto levně nabízí, a to jako jediný autorizovaný prodejce na tuzemském trhu. Navíc vám k telefonu přidá ten nejlepší možný dárek – prodlouženou záruku na 3 roky zdarma.

S cenovkou jen 6 499 Kč se z Motoroly Edge 20 stává absolutně nejlevnější smartphone se 144Hz OLED displejem, ovšem i zbytek výbavy je vzhledem k ceně přímo královský. Získá si vás hlavně trojitý zadní fotoaparát s hlavním 108Mpx snímačem a 30násobným Super Zoomem, 32Mpx přední fotoaparát, procesor Snapdragon 778G, 8GB RAM, vyšší 256GB úložiště, rychlé 30W nabíjení či podpora 5G sítí.

Bezproblémové doručení do Vánoc

Pokud budete Motorolu Edge 20 kupovat jako dárek, můžete s ní pod vánočním stromečkem stoprocentně počítat – Mobil Pohotovost garantuje doručení do Vánoc při objednání až do středy 21. 12. do 15:00, v případě objednání na pobočku máte čas dokonce až do 23. 12. do 12:00.