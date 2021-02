MiniLED panely pro iPady jsou blíže. Dodavatel Applu údajně zahájí výrobu

Fotografie: Apple.com

Apple v letošním roce dle dřívějších spekulací chystá představení nových iPadů Pro, a to ve verzích s 11palcovou a 12,9palcovou úhlopříčkou. Jednou z větších inovací má být nasazení miniLED displejů. V souvislosti s nimi je nutné říci, že v základu se jedná o LCD panely, které však oproti těm běžným disponují jasnějšími barvami a výsledné produkty by mohly být lehčí a tenčí, než je dnes obvyklé.

Dle digitimes.com by měl hlavní dodavatel miniLED displejů pro Apple, společnost Ennostar, zahájit jejich masovou výrobu koncem března tohoto roku. To mimochodem odpovídá spekulacím ohledně možného představení zmiňovaných iPadů. Dočkat bychom se měli nejdříve koncem března. Apple má s miniLED poměrně smělé plány a po iPadech je možná nasadí i do nadcházejících Macbooků.