Microsoft plánuje tiskovku na 30. březen. Samozřejmě pouze on-line

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pandemie koronaviru už má na svědomí zrušení nespočtu tiskových konferencí. Výrobci se však nevzdávají a své novinky prezentují tak, jak jen to dnešní doba umožňuje. Nejsnadnější cestou je samozřejmě internet. Tento způsob se rozhodl využít také Microsoft, který si na 30. březen od 16:00 hodin naplánoval vlastní přenos ze své tiskové konference, jak informuje theverge.com.

Bude zajímavé sledovat, co by Microsoft mohl představit. Pokud se těšíte na hardwarové novinky, například z řady Surface, budete zřejmě zklamáni. Doposud se o žádném takovém zařízení nespekuluje a je velmi nepravděpodobné, že by Surface Microsoft představil. Spíše se očekává, že bude probírat svůj software, konkrétně služby pro předplatitele. Očekáváme, že Microsoft nastíní své plány ohledně sady Microsoft Office 365. Ve hře je představení sady s přídomkem Life, která by byla určena běžným uživatelům.