Mezi skládací telefony by brzy mohlo vtrhnout Vivo X Fold, podívejte se na živé fotky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na poli telefonů s ohebným displejem a skládací konstrukcí jednoznačně vládne Samsung. Ostatní výrobci to buď zkouší jen zpovzdálí, nebo se na svůj příspěvek do zmíněného segmentu připravují. Jedním takovým je i Vivo. Skrze weibo.com došlo k úniku skládacího modelu Vivo X Fold, přičemž název prozatím není oficiální. Na fotografiích můžeme vidět zařízení, které je maskováno mohutným krytem. Podstatnější však je, že na samotném displeji není patrný žádný ohyb, což by bylo jistě velice vítané.

Vivo X Fold

Za vším údajně stojí dlouhý vývoj Viva a jeho patent na bezmezerový kloub, který zajistí lepší skládání displeje. Samotný displej by měl být chráněn sklem UTG (Ultra Thin Glass). Spekulace o výbavě zmiňují 8" vnitřní ohebný displej se 120 Hz, Snapdragon 8 Gen1 či podporu 80W drátového nabíjení baterie o kapacitě 4 600 mAh. Chybět však nemá ani bezdrátové nabíjení o výkonu 50 W. Prozatím však není znám možný termín představení.