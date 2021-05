Majitelé iPhonů na Azorech řeší kuriózní problém s budíkem

Ve světě (mobilních) operačních systémů jsme byli již nesčetněkrát svědky různých (často i úsměvných) softwarových chyb, které vedly k méně či více závažným problémům a občas dokonce i k soudním žalobám. Tentokrát na kuriózní softwarový „bug“ doplatili obyvatelé Azorů, kteří nemohou na iPhonech již více než měsíc využívat předinstalovanou aplikaci budík.

Is @Apple seriously going to ignore that no one with an IPhone in the Azores islands can use their alarm clock for over a month now? Our timezone has some sort of “bug” and literally doesn’t work. #Apple