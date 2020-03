Koronavirus pod jednou střechou. WHO pracuje na jednotné mobilní aplikaci

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Světová zdravotnická organizace (WHO) pružně reaguje na probíhající pandemii koronaviru Covid-19 a 9to5google.com oznámil, že intenzivně pracuje na nové mobilní aplikaci, ve které by uživatelé z celého světa našli všechny potřebné informace. Na vývoji pracuje skupina lidí z oblastí technologií, zdravotnictví i zpravodajství. Na vývoji se pak podílí i několik bývalých zaměstnanců Googlu a Microsoftu.

Aktuálně je hlavním cílem aplikaci posunout do provozuschopného stavu tak, aby poskytovala základní informace o pandemii koronaviru. Tedy přehled nakažených, šíření, prevenci a rady, co dělat a jak vyhodnotit případné příznaky nakažení. Je potvrzené, že aplikace bude vydána pro Android a iOS. Naopak zcela jistý není název název, v tuto chvíli se spekuluje o pojmenování WHO MyHealth.

Po vydání se vývojáři budou zaměřovat na vylepšení lokalizace, tedy zpřístupnění co nejvíce světových jazyků tak, aby se informace dostaly k co největšímu počtu uživatelů. Počáteční plány hovoří o implementaci šesti jazyků. Kromě očekávané angličtiny půjde o arabštinu, čínštinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu. Plány do vzdálenější budoucnosti hovoří například o tom, že by aplikace měla zvládat trasování nakažených prostřednictvím sdílení polohy v Google Mapách. To je velmi důležitá věc, neboť se již v mnoha regionech ukázalo, že právě pečlivé dohledání kontaktů vede k zastavení šíření koronaviru. Stalo se tak nejen v Číně, ale také v Hong Kongu a Jižní Koreji. Doplňme, že obdobnou funkci v našich podmínkách nabízí Mapy.cz od Seznamu.

Na závěr vám dlužíme patrně nejdůležitější informaci týkající se vydání aplikace. Při současné krizi není čas na nějaké dlouho prodlevy a dle současných informací by k vydání mělo dojít již 30. března.