Konec výřezů a průstřelů? Samsung a Xiaomi se chystají ukrýt foťák pod displej

Poslední roky jsou ve znamení zvětšování úhlopříček displejů a naopak zmenšování rámečků kolem. Bohužel výrobci poměrně záhy narazili na limitující faktury, například čelní fotoaparáty a různé další senzory. Ty se vždy pohodlně vešly do oněch rámečků, avšak tento prostor nyní mizí. Prozatím to drtivá většina výrobců řeší u levnějších modelů výřezy, dražší kousky mají elegantnější průstřel. I ten má však k dokonalosti daleko.

Budoucnost by měla být v ukrytí čelního fotoaparátu pod displej. Jak to bude vypadat, naznačilo v loňském roce čínské ZTE s modelem AXON 20 5G. Jeho čelní fotoaparát je pod displejem, avšak nové řešení trpí spoustou dětských nemocí. Například displej musí být v místě, kde je schován fotoaparát, opatřen hrubším rozlišením, aby skrze pixely mohlo procházet světlo. Zpravidla však ani to nestačí a kvalita čelního fotoaparátu nedosahuje dnešních standardů. I s tím se však výrobci postupem času jistě popasují.

Výrazně všemu pomůže konkurence, která by měla začít přibývat již ve druhé polovině letošního roku, jak naznačují informace od spolehlivého Ice Universe. Ten uvádí, že telefony se skrytým čelním fotoaparátem pod displejem představí například Samsung, a to v rámci svých skládacích zařízení. Je tedy pravděpodobné, že půjde buď o Galaxy Z Flip3, nebo o Galaxy Z Fold3.

The second half of the year is when the Under Display Camera officially debuts, including at least Samsung (folding), Xiaomi (MIX4), OPPO (folding), vivo and ZTE (greatly improved version)